У Мариуполя появились большие планы по креативному оформлению пешеходных зон, чего никогда ранее не было. Идеи касаются всех районов города. Их презентуют на открытом обсуждении, которое пройдет в креативном пространстве "VEZHA".



Обсуждение состоится 21 апреля. Оно будет состоять из двух частей: презентации идей, концептов и бюджетов пешеходных зон со стороны Мариупольского городского совета и последующем обсуждении с участием местных жителей, общественных организаций, активистов, бизнесменов, а также других заинтересованных лиц.



"Мы будем обсуждать конкретные планы по созданию пешеходных улиц и зон, которые имеют все шансы на реализацию. Важно мнение как можно большего количества горожан", - отметил один из руководителей проекта “VEZHA” Владислав Зайцев.



Начало мероприятия запланировано на 18:30, по адресу ул. Архитектора Нильсена, 36.