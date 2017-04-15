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Рубрика: Новости Мариуполя
15-04-2017, 09:43
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У Мариуполя появились большие планы по креативному оформлению пешеходных зон

У Мариуполя появились большие планы по креативному оформлению пешеходных зон, чего никогда ранее не было. Идеи касаются всех районов города. Их презентуют на открытом обсуждении, которое пройдет в креативном пространстве "VEZHA".

Обсуждение состоится 21 апреля. Оно будет состоять из двух частей: презентации идей, концептов и бюджетов пешеходных зон со стороны Мариупольского городского совета и последующем обсуждении с участием местных жителей, общественных организаций, активистов, бизнесменов, а также других заинтересованных лиц.

"Мы будем обсуждать конкретные планы по созданию пешеходных улиц и зон, которые имеют все шансы на реализацию. Важно мнение как можно большего количества горожан", - отметил один из руководителей проекта “VEZHA” Владислав Зайцев.

Начало мероприятия запланировано на 18:30, по адресу ул. Архитектора Нильсена, 36.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»