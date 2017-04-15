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Рубрика: Новости Мариуполя
15-04-2017, 09:57
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Мариупольский студент стал победителем Всеукраинской олимпиады по истории

Всеукраинская студенческая олимпиада проходила в Херсонском государственном университете. Более 50 студентов из 35 вузов Украины соревновались в знании украинской и всемирной истории. Участники выполняли письменные задания, которые включали тестирование, а также открытые вопросы на проверку логического мышления и творческих способностей.

По итогам II тура студенческой олимпиады студент 4 курса Мариупольского государственного университета Александр Щекутьев набрал наибольшее количество баллов и занял первое место. Как рассказали в МГУ, Александр уже третий раз участвует в олимпиаде по специальности «История», но только в этом году он одержал долгожданную победу.

К слову, за высокие достижения в учебе и научной деятельности в 2016 мариупольский студент был удостоен именной стипендии Президента Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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