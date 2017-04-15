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Рубрика: Новости Мариуполя
15-04-2017, 10:16
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От 17 до 60: мариупольских призывников внесут в специальный реестр военнообязанных

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект 2504-д о создании Единого государственного реестра военнообязанных. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что данный законопроект был зарегистрирован в ноября 2015 года и с тех пор неоднократно дорабатывался.

Государственный реестр будет единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системой, где будет храниться информация обо всех военнообязанных (призывниках). Реестр должен помочь ведению воинского учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыва на срочную военную службу, принятия на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, имеющих право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями относительно военного учета.

Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, в частности, сведения о дате выезда за пределы страны и дату возвращения на территорию Украины.

Владельцем всей информации будет выступать Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб ВСУ.

"В реестр будут перенесены данные из ЦИК, Госпогранслужбы, Минобразования, миграционной и фискальной служб. Также реестр пополнится данными военнообязанных (призывников) с учетных карточек и личных дел военкоматов", - отметили в Минобороны.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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