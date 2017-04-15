Справка о взятии переселенцев на учет исключена из документов о месте пребывания

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в статью 3 закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».



Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно закону, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица исключена из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания лица. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



При этом, как отмечают активисты "Донбасс SOS", необходимость получения справки не отменена.



"Стоит добавить, что адрес фактического места жительства на справке ВПЛ все равно остается (ее, как и раньше, проставляют в УТСЗН). Соответственно и все процедуры по проверкам фактического проживания остаются. Но, если до принятия этих изменений, можно было прийти в отдел регистрации исполнительного комитета местного совета и проставить на справке еще одну дополнительную отметку о месте пребывания (место, где лицо проживает в течение года в срок, не превышающий 6 месяцев в течение года), то теперь такой возможности нет. Хотя на практике указанная норма почти не применялась", - отметили в общественной организации.