Международный комитет Красного Креста доставил жителям Донецкой области на временно неконтролируемые территории гуманитарную помощь. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила Госпогранслужба.
Груз проследовал через КПВВ "Новотроицкое". Четыре грузовых автомобиля от МККК перевозили продуктовые наборы общим весом 80 тонн.
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Рубрика: Новости Донбасса
15-04-2017, 10:58
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На неподконтрольную часть Донетчины доставили 80 тонн гумпомощи от Красного Креста
Международный комитет Красного Креста доставил жителям Донецкой области на временно неконтролируемые территории гуманитарную помощь. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила Госпогранслужба.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»