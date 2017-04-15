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Рубрика: Новости Украины и мира
15-04-2017, 11:13
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Из Мариуполя в Днепр спецсамолетом эвакуировали четырех украинских бойцов

В Днепр медицинским самолетом из Мариуполя были эвакуированы четверо бойцов АТО. Об этом сообщает советник председателя облгосадминистрации Днепропетровской области Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"Спецсамолётом ВСУ защитники, получавшие лечение в военном госпитале и гражданских больницах, направлены в клинический центр западного региона (Одесса)", - пишет советник губернатора.

Эвакуированные военные - заболевшие и травмированные. В то же время, некоторых бойцов из больниц Днепра перенаправляют в другие регионы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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