Из Мариуполя в Днепр спецсамолетом эвакуировали четырех украинских бойцов

В Днепр медицинским самолетом из Мариуполя были эвакуированы четверо бойцов АТО. Об этом сообщает советник председателя облгосадминистрации Днепропетровской области Татьяна Губа на своей странице в Facebook.



"Спецсамолётом ВСУ защитники, получавшие лечение в военном госпитале и гражданских больницах, направлены в клинический центр западного региона (Одесса)", - пишет советник губернатора.



Эвакуированные военные - заболевшие и травмированные. В то же время, некоторых бойцов из больниц Днепра перенаправляют в другие регионы.