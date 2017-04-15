vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1568 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
15-04-2017, 11:35
Просмотров: 1205
Комментариев: 0

Россия поставляет на предприятия в ДНР «резервное» сырье

Россия начала поставки сырья на промышленные предприятия ДНР и ЛНР, называя это «гуманитарной поддержкой» и что оно поставляется из накопленных резервов. При этом опровергает поставки железорудного сырья именно с российских предприятий.

«Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов», – заявил 14 апреля руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин, передает издание ДНР ДАН.

Как уточнил председатель российской межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавших территорий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Сергей Назаров, поставка сырья и материалов осуществляется «временно в порядке гуманитарной поддержки территории».

По словам Назарова, «это вынужденная мера». Он также выразил мнение, что «восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с Минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников».

«Что касается появившихся в СМИ сообщений о поставке железорудного сырья на территории Донбасса с российских предприятий, то никаких таких поставок не производится», — подчеркнул председатель межведомственной комиссии.




Port
Loading...

Читайте также:

Захарченко рассказал о ближайшей судьбе ЕМЗ

На следующей неделе завод должен получить партию сырья


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»