Полиция Донецкой области перешла на усиленный вариант несения службы. Правоохранители будут охранять спокойствие граждан в течение ближайших дней, сообщили в пресс-службе полиции.
В частности, в Мариуполе о безопасности людей будут заботиться порядка 350 полицейских. Под круглосуточной охраной будут находиться церкви, где состоится праздничное богослужение.
Кроме того, усилят контроль на железнодорожном вокзале и автовокзалах, а также под пристальным вниманием будут находиться места массового отдыха граждан - парки, скверы, побережье Азовского моря.
А сегодня в городе стартуют праздничные мероприятия, самые многочисленные из которых - детский флешмоб и мотопробег. Полиция будет сопровождать колонну мотоциклистов в авторежиме, а патрульная полиция - перекрывать дорогу на время проведения городских мероприятий.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- На пасхальные праздники в Мариуполе под контролем полиции будут вокзалы, парки, скверы и побережье Азовского моря
На пасхальные праздники в Мариуполе под контролем полиции будут вокзалы, парки, скверы и побережье Азовского моря
Полиция Донецкой области перешла на усиленный вариант несения службы. Правоохранители будут охранять спокойствие граждан в течение ближайших дней, сообщили в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В Мариуполе спецназовцы задержали 5 вымогателей, которые «выбивали» 20 тысяч долларов долга
Потерпевший вызвал полицейских
В Мариуполе полицейских подняли по тревоге
Проверили скорость реагирования и экипировку
Редакция «Мариупольских новостей»