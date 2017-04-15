На пасхальные праздники в Мариуполе под контролем полиции будут вокзалы, парки, скверы и побережье Азовского моря

Полиция Донецкой области перешла на усиленный вариант несения службы. Правоохранители будут охранять спокойствие граждан в течение ближайших дней, сообщили в пресс-службе полиции.



В частности, в Мариуполе о безопасности людей будут заботиться порядка 350 полицейских. Под круглосуточной охраной будут находиться церкви, где состоится праздничное богослужение.



Кроме того, усилят контроль на железнодорожном вокзале и автовокзалах, а также под пристальным вниманием будут находиться места массового отдыха граждан - парки, скверы, побережье Азовского моря.



А сегодня в городе стартуют праздничные мероприятия, самые многочисленные из которых - детский флешмоб и мотопробег. Полиция будет сопровождать колонну мотоциклистов в авторежиме, а патрульная полиция - перекрывать дорогу на время проведения городских мероприятий.