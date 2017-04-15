vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1637 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Мариуполя
    • /
  • На пасхальные праздники в Мариуполе под контролем полиции будут вокзалы, парки, скверы и побережье Азовского моря

Рубрика: Новости Мариуполя
15-04-2017, 11:50
Просмотров: 873
Комментариев: 0

На пасхальные праздники в Мариуполе под контролем полиции будут вокзалы, парки, скверы и побережье Азовского моря

Полиция Донецкой области перешла на усиленный вариант несения службы. Правоохранители будут охранять спокойствие граждан в течение ближайших дней, сообщили в пресс-службе полиции.

В частности, в Мариуполе о безопасности людей будут заботиться порядка 350 полицейских. Под круглосуточной охраной будут находиться церкви, где состоится праздничное богослужение.

Кроме того, усилят контроль на железнодорожном вокзале и автовокзалах, а также под пристальным вниманием будут находиться места массового отдыха граждан - парки, скверы, побережье Азовского моря.

А сегодня в городе стартуют праздничные мероприятия, самые многочисленные из которых - детский флешмоб и мотопробег. Полиция будет сопровождать колонну мотоциклистов в авторежиме, а патрульная полиция - перекрывать дорогу на время проведения городских мероприятий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе полицейских подняли по тревоге

Проверили скорость реагирования и экипировку


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»