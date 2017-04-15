Подростковый протест: на Донетчине 13-летняя девочка решила отравиться таблетками и алкоголем

В Славянске 13-летняя девочка решила свести счеты с жизнью. Дочку вовремя обнаружили родители, и она была доставлена в детскую больницу, сообщили в пресс-службе полиции.



"Полицейские выяснили, что девочка пришла поздно домой, за что была наказана. Родители запретили ей выходить на улицу. Когда взрослые ушли из дома, подросток нашла вино, выпила, а после этого съела разных лекарств. По ее словам, это был протест «домашнему аресту»", - рассказали правоохранители.



Подростку оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает, госпитализация не понадобилась.