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Рубрика: Новости Донбасса
15-04-2017, 12:01
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Подростковый протест: на Донетчине 13-летняя девочка решила отравиться таблетками и алкоголем

В Славянске 13-летняя девочка решила свести счеты с жизнью. Дочку вовремя обнаружили родители, и она была доставлена в детскую больницу, сообщили в пресс-службе полиции.

"Полицейские выяснили, что девочка пришла поздно домой, за что была наказана. Родители запретили ей выходить на улицу. Когда взрослые ушли из дома, подросток нашла вино, выпила, а после этого съела разных лекарств. По ее словам, это был протест «домашнему аресту»", - рассказали правоохранители.

Подростку оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает, госпитализация не понадобилась.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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