Долговые «вышибалы», задержанные в Мариуполе, отказываются сотрудничать со следствием

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, вчера в Центральном районе была задержана группа вымогателей, которая требовала от потерпевшего 20 000 долларов.



В тот же день оперативники пришли по месту жительства злоумышленников. В подвале частного домовладения розыскники изъяли 16 РГД-5 с запалами, которые находились отдельно в специально оборудованном лотке, и 7 РПГ, сообщили в пресс-службе полиции.

"В настоящее время мужчины отказываются сотрудничать со следствием и пояснять ни назначение военного арсенала, ни обстоятельства и цели встречи. Все это, включая источник поступления к ним боеприпасов, предстоит установить следствию", - рассказали правоохранители.

Кроме уголовного производства по факту вымогательства, в отношении задержанных открыто еще одно - по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» УК Украины. Сегодня суд изберет им меру пресечения.