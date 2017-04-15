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Рубрика: Новости Мариуполя
15-04-2017, 13:34
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Сегодня в поезде «Киев-Мариуполь» пассажирка родила девочку

В поезде Киев-Мариуполь сегодня, 15 апреля, родилась девочка. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

"Сегодня в поезде Киев-Мариуполь родилась девочка! Проводники поезда №83/84 оказали помощь пассажирке, у которой во время поездки начались роды. Ночью к проводнику вагона Галине Климовой обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. К решению ситуации подключилась проводник другого вагона Светлана Потапова, у которой есть опыт работы в медицинском учреждении", - написал Балчун.

По его словам, проводницы проинформировали машиниста и оказали пассажирке необходимую помощь. Железнодородники вызвали "скорую" на ближайшую станцию – Запорожье. Сейчас роженица и ребенок находятся в роддоме в Запорожье под наблюдением врачей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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