Мариупольские байкеры сегодня первыми в Украине открыли мотосезон

Сегодня в праздничный выходной на проспекте Мира ревели моторы.

15 апреля мариупольские байкеры первыми в Украине открыли мотосезон, к ним присоединились товарищи из разных регионов страны. Сотни байкеров и других любителей скорости показали горожанам своих железных «коней» - мотоциклы, внедорожники и ретро-автомобили.

В 13:00 колонна мотоциклистов собралась у площади возле Драмтеатра, откуда по проспекту Мира стартовал мотопробег по центральным улицам города. Сопровождали колонну сотрудники полиции. Посмотреть на мотошоу пришли все желающие, а также заместитель главы Нацполиции - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.