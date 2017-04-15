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Рубрика: Новости Мариуполя
15-04-2017, 13:59
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Мариупольские байкеры сегодня первыми в Украине открыли мотосезон

Сегодня в праздничный выходной на проспекте Мира ревели моторы.
15 апреля мариупольские байкеры первыми в Украине открыли мотосезон, к ним присоединились товарищи из разных регионов страны. Сотни байкеров и других любителей скорости показали горожанам своих железных «коней» - мотоциклы, внедорожники и ретро-автомобили.

В 13:00 колонна мотоциклистов собралась у площади возле Драмтеатра, откуда по проспекту Мира стартовал мотопробег по центральным улицам города. Сопровождали колонну сотрудники полиции. Посмотреть на мотошоу пришли все желающие, а также заместитель главы Нацполиции - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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