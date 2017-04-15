Арт-флешмоб в центре Мариуполя: горожане создали инсталляцию с огромными писанками

Мариуполь готовится встретить Святую Пасху, символ которого яркие писанки и вкусные куличи. Поэтому накануне праздника на Театральной площади состоялся арт-флешмоб «Раскрась писанку», сообщили в пресс-службе горсовета.

В арт-флешмобе приняли участие ученики Школы искусств и художественной школы имени Куинджи. К раскрашиванию писанки мог присоединиться любой желающий. С каждым мазком кисти рождались яркие традиционные узоры, или даже целый картины, посвященные родному Мариуполю. Фантазия художников - безгранична. Их вдохновляла не только история праздника, но и музыкальное сопровождение оркестра Национальной полиции и участников конкурса «Приди, весна, с радостью!»

Как рассказала директор департамента общественно-культурного развития горсовета Оксана Гринько, акция «Раскрась писанку» - часть большого фестиваля, который проводился накануне Пасхи: «В течение месяца дети принимали участие в мастер-классе по росписи писанок, тренируясь на маленьких моделях».



Результатом арт-флешмоба станет яркая инсталляция с гигантскими писанками и куличом. Она будет радовать горожан и гостей Мариуполя в течение воскресенья.