Пасхальный феномен снова свершился: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В субботу в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира. Это событие произошло около 14:20 по киевскому времени. Во время схождения небесного огня в храме Гроба Господня звучали молитивы на разных языках.



В считанные секунды огонь распространился по всему храму — от свечи к свече, от человека к человеку. Верующие умывались Благодатным огнем: известно, что первое время пламя обладает удивительным свойством — оно не обжигает. Огонь также раздали паломникам, ожидавшим на улице.

В Украине Благодатный огонь готовятся принять в Борисполе в 19:00-20:00.



Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. По древнему преданию, ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.