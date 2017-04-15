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Рубрика: Новости Украины и мира
15-04-2017, 14:59
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Пасхальный феномен снова свершился: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В субботу в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира. Это событие произошло около 14:20 по киевскому времени. Во время схождения небесного огня в храме Гроба Господня звучали молитивы на разных языках.

В считанные секунды огонь распространился по всему храму — от свечи к свече, от человека к человеку. Верующие умывались Благодатным огнем: известно, что первое время пламя обладает удивительным свойством — оно не обжигает. Огонь также раздали паломникам, ожидавшим на улице.

В Украине Благодатный огонь готовятся принять в Борисполе в 19:00-20:00.

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. По древнему преданию, ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»