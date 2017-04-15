В Мариуполе пьяный водитель выпрыгнул из машины и пытался сбежать от патрульных

Патрулируя улицы Мариуполя, инспекторы заметили, что водитель автомобиля Renault Duster нарушил правила дорожного движения.



Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, по требованию полицейских мужчина остановился, но сразу после этого выпрыгнул из машины и начал убегать. Его примеру последовали и пассажиры авто, которые также попытались скрыться с места происшествия. Но патрульным удалось догнать и задержать всех беглецов.

Полицейские предложили водителю автомобиля пройти тест на состояние опьянения, однако от прохождения освидетельствования 28-летний нарушитель отказался. На него все же был составлен админпротокол.