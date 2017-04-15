Бюджетных денег на всё не хватит: громадам Донетчины придется самим ремонтировать объекты

За государственные и областные средства все инфраструктурные объекты Донетчины не отремонтировать, в дальнейшем это направление должны взять на себя местные громады сами. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.



«Конечно, легче строить что-то "с нуля", чем ремонтировать старое. Но если сейчас не привести в порядок то, что 30, а то и 50 лет не ремонтировалось, то оно скоро посыплется. Постоянно подчеркиваю руководителям громад – всего за государственные или областные средства мы не сделаем, дальше громады будут ремонтировать и строить сами», – написал Жебривский.



По его словам, сейчас за областные средства продолжается ремонт на нескольких объектах социальной сферы. Это должно стать отправной точкой для дальнейших проектов. «Поэтому то, что мы здесь сейчас делаем, должно быть наилучшим. Чтобы от этого уже отталкивались новые проекты», - написал глава области.