Россия может не попасть и на Евровидение в 2018 году

Европейский вещательный союз (EBU) не исключает рассмотрения вопроса об отстранении России от участия в Евровидении в 2018 году. Об этом заявил "ТАСС" официальный представитель ЕВU Дэвид Гудман.



В то же время он уточнил, что такое решение может быть принято только после конкурса в Киеве.



"Сейчас внимание EBU сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события", - сказал Гудман.



Отмечается, что по правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на Евровидение в следующем году из-за отказа от трансляции конкурса в текущем году.