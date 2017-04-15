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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
15-04-2017, 15:59
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Россия может не попасть и на Евровидение в 2018 году

Европейский вещательный союз (EBU) не исключает рассмотрения вопроса об отстранении России от участия в Евровидении в 2018 году. Об этом заявил "ТАСС" официальный представитель ЕВU Дэвид Гудман.

В то же время он уточнил, что такое решение может быть принято только после конкурса в Киеве.

"Сейчас внимание EBU сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события", - сказал Гудман.

Отмечается, что по правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на Евровидение в следующем году из-за отказа от трансляции конкурса в текущем году.




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Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU)


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Редакция «Мариупольских новостей»