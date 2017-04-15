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Рубрика: Новости Украины и мира
15-04-2017, 16:28
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В Украину после Пасхи придет резкое похолодание

В Украине в ближайшие дни ожидается дождливая погода, при этом температура воздуха будет колебаться в пределах 9-11 градусов выше нуля. А после Пасхи, в начале следующей недели, ожидается еще большее похолодание. Местами температура опустится до "минусовых" отметок. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что по предварительным прогнозам, с 19 апреля ожидается серьезный, мощный и длительный заход холодного воздуха.

"Дневная температура не будет превышать 10 градусов, и будет понижаться, а ночью вероятны "нули" и даже ниже. При сочетании осадков и такой низкой температуры, то есть, около нуля и ниже, возможен мокрый снег", – добавила синоптик.

Наиболее неблагоприятной погода будет в западных областях Украины. При этом холод, по прогнозам синоптиков, задержится на территории страны как минимум до конца следующей недели.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»