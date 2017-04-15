В результате обстрела в Авдеевке поврежден жилой дом

Вчера около 19:30 прифронтовая Авдеевка попала под минометный обстрел. Под огнем оказалась старая часть города. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет, сообщили в пресс-службе полиции.

Сегодня к правоохранителям обратилась местная пенсионерка, которая сообщила, что во время вчерашнего обстрела пострадал ее дом, расположенный по ул. Чернышевского. А именно, осколками повреждены окна здания и забор.

Полицейские обходят пострадавший район и выясняют, есть ли другие повреждения, а также оказывают помощь гражданам, которые в этом нуждаются.