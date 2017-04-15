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Рубрика: Новости Украины и мира
15-04-2017, 17:22
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«Осовременивание пенсий»: в Кабмине рассказали, кто получит самую большую прибавку

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью изданию ZN.ua рассказал, кому больше всех повезет от осовременивания пенсий с 1 октября 2017 года.

По его словам, больше всего вырастут пенсионные выплаты для граждан, вышедших на пенсию до 2012 года.

"У них сейчас самая низкая пенсия – 1247 грн, а есть такие, у кого еще меньше – 949 грн. Повышение выплаты у них будет наибольшим", – заявил Рева.

Он отметил, что на осовременивание пенсий будет направлено 11 млрд гривен, которые будут получены за счет повышения минимальной заработной платы.

Напомним, недавно вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что в госбюджете на 2017 год заложено повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий в два этапа — с 1 мая и 1 декабря до 1312 грн и 1373 грн соответственно.

При этом глава правительства Владимир Гройсман заявил, что с 1 октября пенсии части украинцев (примерно 5,6 млн граждан) увеличатся на 200-1000 грн.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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