Металлурги Мариуполя испекли почти полтонны благотворительных пасхальных куличей

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича передал социальным общественным организациям города 1764 благотворительных пасхальных куличей, что составило 480 килограммов праздничной выпечки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор комбината Юрий Зинченко.

«300 подарочных наборов с выпечкой передали подопечным ОО "С нами добрые сердца". Еще тысячу пасок активисты молодежки развезли по Кальмиусскому району. Подготовили их для общества инвалидов, социального центра по делам детей, семьи и молодежи, а также совета ветеранов этого района. Конечно, не забыли мы и о наших ветеранах. 400 пасхальных куличей мы передали в совет ветеранов комбината», – уточнил Зинченко.