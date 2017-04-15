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Рубрика: Новости Донбасса
15-04-2017, 18:50
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В предпасхальный день ситуация в зоне АТО стабилизировалась

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 15 апреля, ситуация в зоне боевых действий стабилизировалась. С начала суток зафиксировано 16 обстрелов. Погибших и раненых в рядах украинских войск нет.

На Мариупольском направлении били из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На линии огня оказались позиции вблизи Марьинки, Павлополя, Чермалыка, Водяного и Широкино. Кроме того, действовали снайперы.

На Донецком направлении боевые действия велись в районе Песок, Каменки и Троицкого. На Луганском - произошли обстрелы вблизи Лобачевого и Новоалександровки.

Несмотря на вооруженные провокации, бойцы ВСУ огонь в ответ не открывали.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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