В предпасхальный день ситуация в зоне АТО стабилизировалась

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 15 апреля, ситуация в зоне боевых действий стабилизировалась. С начала суток зафиксировано 16 обстрелов. Погибших и раненых в рядах украинских войск нет.



На Мариупольском направлении били из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На линии огня оказались позиции вблизи Марьинки, Павлополя, Чермалыка, Водяного и Широкино. Кроме того, действовали снайперы.



На Донецком направлении боевые действия велись в районе Песок, Каменки и Троицкого. На Луганском - произошли обстрелы вблизи Лобачевого и Новоалександровки.



Несмотря на вооруженные провокации, бойцы ВСУ огонь в ответ не открывали.