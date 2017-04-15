Вячеслав Аброськин подарил главному полицейскому Польши символ обороны Мариуполя — тетрапод

На днях начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин вместе с главой Нацполиции Украины Сергеем Князевым посетили Польшу с рабочим визитом. Полицейские обсудили с польскими коллегами вопросы сотрудничества.

«Во время встречи с главным полицейским Польши Ярославом Шимчиком рассказал ему о ситуации в зоне проведения АТО, о постоянных обстрелах боевиками наших мирных жителей на линии разграничения, о сложной жизни наших граждан Донетчины и Луганщины, особенно о наших детях войны. Также имел возможность рассказать о работе полиции Донетчины: о UASC, об изъятии оружия, о документировании преступной деятельности членов НВФ, и тому подобное», - написал генерал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Вячеслав Аброськин передал фотографии разрушений в прифронтовой зоне Донецкой области, а также подарил Ярославу Шимчику на память сувенирный тетрапод, который за три года войны стал символом силы духа Мариуполя.