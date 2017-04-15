Пасха: традиции и обычаи празднования

Пасха – значимый праздник христианской веры – Светлое Воскресение Христово. В этом году он выпадает на воскресенье 16 апреля. Его очень любят и празднуют с особым размахом. Традиции и обряды этого праздника передаются из поколения в поколение. Некоторые из них забылись, но многие соблюдаются до сих пор.



Итак, одно из правил на Пасху для верующих является пребывание на Всенощном бдении. Вечерняя служба начинается в полночь и заканчивается освещением пасхальной корзины с праздничными продуктами.

Один из главных символов Пасхи – крашеные яйца или писанки. Ими обменивались во время праздника и желали друг другу здоровья и добра. А даря друг другу красное яйцо, мы выражаем свою радостную уверенность в том, что перейдем в бессмертие.



Еще один обязательный элемент праздника – кулич или паска. Считалось, что чем лучше получится эта выпечка, тем благополучнее будет жизнь в семье. Освящая и вкушая его, мы принимаем Господа в свой дом и сердце

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!». А вот по народной примете, мужу и жене не следует христосоваться, чтобы не разлучиться.



На Пасху родственники собираются за большим столом, на котором горела свеча, напоминавшая о светлости этого дня. На пасхальном завтраке каждый член семьи первым делом съедал яичко с солью, кусочек кулича. И уже после этого все принимаются за мясные и рыбные деликатесы. Взрослые также пьют красное вино или домашние настойки.



Согласно поверью, вода, набранная в роднике в пасхальную ночь или во время заутрени, обладает особой силой. Такую воду нужно было принести домой в полном молчании, после чего ею умывались перед праздничным завтраком, а также кропили дома и амбары для обретения счастья.

Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, всеобщим христианским торжеством. В этот день необходимо радоваться и не держать в сердце зла!



Редакция городского сайта "Мариупольские новости" поздравляет своих читателей с Пасхой и желает счастья, процветания и благополучия. Пусть ваши близкие всегда будут рядом, а новости будут только приятными!