Мэр Вадим Бойченко поздравил мариупольцев с праздником Светлого Христова Воскресения

Городской голова Вадим Бойченко поздравил мариупольцев со светлым праздником Пасхи. Поздравление опубликовано на сайте мэрии. Приводим полный текст:

Дорогі маріупольці!



Сердечно вітаю вас зі святом Світлого Христового Воскресіння - Великоднем Господнім!



Це величне свято є символом відродження до нового життя і уособлює кращі людські чесноти. Воно дарує духовну силу і очищення, спонукає до примирення. Надихає та об'єднує нас на праведні справи й добрі вчинки.



Щиро бажаю вам, вашим родинам, дітям, рідним і близьким міцного здоров'я, довгих і щасливих років життя, благополуччя і Божого благословення.



Нехай Великодні дзвони наповнять ваші серця радісною благодаттю, любов'ю, вірою у краще майбутнє. Нехай це свято принесе мир та злагоду нашій Україні.



З повагою, міський голова Вадим Бойченко