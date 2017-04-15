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Рубрика: Новости Мариуполя
15-04-2017, 20:33
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Мэр Вадим Бойченко поздравил мариупольцев с праздником Светлого Христова Воскресения

Городской голова Вадим Бойченко поздравил мариупольцев со светлым праздником Пасхи. Поздравление опубликовано на сайте мэрии. Приводим полный текст:

Дорогі маріупольці!

Сердечно вітаю вас зі святом Світлого Христового Воскресіння - Великоднем Господнім!

Це величне свято є символом відродження до нового життя і уособлює кращі людські чесноти. Воно дарує духовну силу і очищення, спонукає до примирення. Надихає та об'єднує нас на праведні справи й добрі вчинки.

Щиро бажаю вам, вашим родинам, дітям, рідним і близьким міцного здоров'я, довгих і щасливих років життя, благополуччя і Божого благословення.

Нехай Великодні дзвони наповнять ваші серця радісною благодаттю, любов'ю, вірою у краще майбутнє. Нехай це свято принесе мир та злагоду нашій Україні.

З повагою, міський голова Вадим Бойченко


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»