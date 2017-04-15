Интересное о Пасхе: символы и необычные факты

В воскресенье, 16 апреля, нас ожидает Пасха — один из главных православных праздников, «торжество торжеств», день победы над смертью. Пасху празднуют во всем мире. Праздник имеет множество легенд, историй и необычных фактов.



Почему Пасха - переходящий праздник?



Дело в том, что две тысячи лет назад иудеи вели исчисление по лунному календарю. После введения нового календаря, богословы решили привязать празднование Пасхи к дням Луны. Сейчас мы празднуем Пасху каждое первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, которым считается первое полнолуние после весеннего равноденствия. Если же полнолуние происходит в пятницу, субботу или воскресенье, то Пасха переносится на следующую неделю.



Почему символ Пасхи - крашенки?



С этим обычаем связана интересная легенда. Когда Иисус воскрес, Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы сообщить удивительную весть и преподнесла ему в подарок яйцо как символ воскресения. Тиберий отнесся к рассказу девушки более чем скептически, заметив, что воскрешение из мертвых также невозможно, как если бы белое куриное яйцо вдруг стало красным. Как только он произнес эти слова, яйцо тут же приобрело ярко-пурпурный оттенок. Сейчас принято окрашивать яйца в разные цвета, но традиционный цвет пасхального яйца - красный.

Интересный факт!



Самые дорогие и знаменитые пасхальные яйца - яйца Фаберже, изготовленные ювелирами в 1885 году. Первое изготовленное драгоценное пасхальное яйцо было золотым, покрытым белой эмалью и внутри него находилась маленькая золотая курочка. А самое большое пасхальное яйцо находится в Вегревилле (Канада). Оно весит около 2 тонн, а его длина - около 8 метров.

Что означают пасхальные Куличи?



С дохристианских времен пекли куличи. С самого начала их смысл был в форме: пасхальный кулич был символом плодородия. Традиция сохранилась и в христианстве. В целом Паска (Пасха) - это творожное блюдо. Ему всегда придавали форму пирамидки, ставили печать из букв ХВ (Христос воскрес). У нас распространен также пасхальный хлеб цилиндрической формы из сдобного теста.

Рекорд пасхального кулича



Самый большой пасхальный кулич испекли не где-нибудь, а именно в нашем регионе. Произошло это на Пасху в 2011 году в поселке Ялта, что под Мариуполем. Весил кулич больше двух тонн, а в высоту достигал двух с половиной метров. В общем, был размером с небольшую комнату. Такая вот гигантская получилась паска, которую смогли попробовать все желающие.

Пасхальные сувениры



Сейчас к Пасхе производится огромное количество игрушек, сладостей и сувениров в виде зайчиков. Интересно, что пасхальный заяц – это также символ плодородия и материального благополучия, который стал таковым еще в XVI-м веке в Германии, после чего и распространился во всем мире.

Пасхальная свеча



Во время пасхальной службы нужно ставить большую свечу. Такие традиции существует во всех христианских странах. От этой свечи потом зажигают все остальные светильники в церкви. Ритуал зародился в 4 веке нашей эры, причем главная свеча является символом Иисуса Христа, а ее священное пламя - символом Воскресения.



В старину прихожане уносили домой свечки с благословенным огнем, чтобы с их помощью затеплить домашние лампы и растопить очаги. Этот обычай символизировал жертву Христа, отдавшего жизнь ради людей.

Ну и, конечно, приметы на Пасху:

Пасха это семейный праздник, его принято проводить сначала с близкими родственниками, а потом можно и по гостям ходить

до того, как сесть за пасхальный стол, необходимо отдать дань душам умершим, для этого перед иконой ставили небольшой горшочек с медом

первое, что можно съесть после поста с пасхального стола, это освященное крашенное яйцо, принесенное из церкви

пасхальные яйца нужно раздавать нищим, и обязательно оставить яйцо в церкви

ни в коем случае нельзя выбрасывать крашенную яичную скорлупу

скорлупу от освященных пасхальных яиц никогда не выбрасывали, ее перемешивали с «четверговой» солью и клали вместе с зерном, которое использовали для посевов

в древние времена, кусок от освященного кулича, считался лечебным. Это метод и в наше время используется

хорошей приметой на Пасху, это сплести пасхальный венок, который будет сделан из живых цветов. Неважно, какой он будет — настенный, напольный или подвесной

если в канун Пасхи совершить добрые дела в пользу других людей, особенно обделенных, то можно снять грех со своей души

в праздник Пасхи, принято одеваться в новую одежду

если встретить пасхальный рассвет, то удача будет сопровождать вас целый год.

Желаем вам мира и благополучия, дорогие читатели! Счастливой Пасхи!