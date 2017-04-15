Дорогие наши читатели! Христос Воскрес! Поздравляем Вас с великим православным праздником Воскресения Христова!

В этот светлый и добрый день желаем, чтобы в Ваш дом пришли достаток, благополучие и любовь, чтобы вся семья собралась за праздничным столом, а старые обиды и недопонимания уступили место искренним улыбкам и заботе.

Желаем Вам чистоты, духовности, просветления, гармонии, пусть вера и надежда всегда будут с Вами, а ангел-хранитель надежно защитит своими крыльями.

Только сладких куличей и добрых гостей за столом! Христос Воскресе!

С уважением,

редакция городского сайта «Мариупольские новости»