Донецкие патриоты поздравили Украину с праздником Светлой Пасхи

Жители Донецка поздравили Украину и украинцев со светлым праздником Пасхи. Они приготовили праздничные куличи с национальной символикой и надписью "Донецк - Украина".

«От имени всех донецких патриотов искренне поздравляем всех жителей Украины со светлым праздником Пасхи. В этот день воскресный и друзьям, и недругам хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые, родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаем, чтобы все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Донецк - это Украина. Навсегда! Христос Воскрес!», - сказано в сообщении.