Над участком разведения сил в Станице Луганской был сбит беспилотник ОБСЕ

Над участком разведения сил в Станице Луганской был сбит беспилотник Специальной мониториговой миссии ОБСЕ над мостом. Об этом сообщает пресс-служба миссии.



Отмечается, что БПЛА был запущен в 11:22 с неподконтрольной территории н.п Николаевки и должен был осуществлять полет над участком разведения в районе Станицы Луганской.



«В 11:40 на пульте управления начал мигать индикатор „низкой скорости“. Сразу после этого также начал вспыхивать аварийный индикатор, указывающий на „падение аппарата по спирали“, и как раз в тот момент наблюдатели потеряли связь с БПЛА, который пролетал над районом моста в Станице Луганской, примерно в 3 км от позиции СММ», - говорится в сообщении.



При этом наблюдатели миссии попытались найти обломки упавшего беспилотника, однако не смогли осмотреть весь район возможного падения из-за вероятности наличия минных полей.