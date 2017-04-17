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Рубрика: Новости Донбасса
17-04-2017, 10:22
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Над участком разведения сил в Станице Луганской был сбит беспилотник ОБСЕ

Над участком разведения сил в Станице Луганской был сбит беспилотник Специальной мониториговой миссии ОБСЕ над мостом. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Отмечается, что БПЛА был запущен в 11:22 с неподконтрольной территории н.п Николаевки и должен был осуществлять полет над участком разведения в районе Станицы Луганской.

«В 11:40 на пульте управления начал мигать индикатор „низкой скорости“. Сразу после этого также начал вспыхивать аварийный индикатор, указывающий на „падение аппарата по спирали“, и как раз в тот момент наблюдатели потеряли связь с БПЛА, который пролетал над районом моста в Станице Луганской, примерно в 3 км от позиции СММ», - говорится в сообщении.

При этом наблюдатели миссии попытались найти обломки упавшего беспилотника, однако не смогли осмотреть весь район возможного падения из-за вероятности наличия минных полей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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