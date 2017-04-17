В Праздник пасхи, несмотря на договоренности о прекращении огня, произошли вооруженные провокации на Мариуольском направлении, где под обстрел попали позиции военных. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
Так, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов накрыли морских пехотинцев вблизи Павлополь. По позициям в районе Гнутово били из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного - из 82-мм минометов и противотанковых гранатометов. По защитникам в Широкино и Лебединском велся огонь из стрелкового оружия.
Всего в зоне АТО за минувшие сутки насчитали 22 раза обстрела. Ранения получили двое военных.
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В Пасхальный день под Мариуполем гремели минометы: морпехи попали под обстрел
В Праздник пасхи, несмотря на договоренности о прекращении огня, произошли вооруженные провокации на Мариуольском направлении, где под обстрел попали позиции военных. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»