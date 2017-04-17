В Пасхальный день под Мариуполем гремели минометы: морпехи попали под обстрел

В Праздник пасхи, несмотря на договоренности о прекращении огня, произошли вооруженные провокации на Мариуольском направлении, где под обстрел попали позиции военных. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.



Так, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов накрыли морских пехотинцев вблизи Павлополь. По позициям в районе Гнутово били из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного - из 82-мм минометов и противотанковых гранатометов. По защитникам в Широкино и Лебединском велся огонь из стрелкового оружия.



Всего в зоне АТО за минувшие сутки насчитали 22 раза обстрела. Ранения получили двое военных.