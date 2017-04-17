Смертельное ДТП на трассе в Донецкой области: в лобовом столкновении погибли 2 человека, еще 3 - травмированы

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 21:00 на автодороге Селидово – Горняк – Максимильяновка.



Как рассказали в пресс-службе областной полиции, водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2101, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.

В результате из троих мужчин, которые находились в автомобиле ВАЗ-2101, один погиб на месте, а двое, 27 и 30 лет, - получили телесные повреждения различной степени тяжести. Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители.



Автомобилем ВАЗ-21099 управлял 34-летний водитель, который тоже травмировался. В машине также находились двое пассажиров: 55-летняя женщина получила ушиб поясницы, а 52-летняя - скончалась на месте.



В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.