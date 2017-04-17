По традиции на второй день после Пасхи в Украине отмечают "поливальный" или "волочильный" понедельник. Понедельничные обряды делятся на два отдельных действа: посещение знакомых ("нести пирог"), что и дало название "волочильного понедельника", и обливание водой - "поливальный понедельник".
Традиция обливания водой кого-то или самого себя на пасхальной неделе - это древний обычай, связанный с весенним очищением водой. Считалось, что вода в пасхальный понедельник становится целебной, приносит здоровье и счастье. Этот обычай существует (или до недавнего времени существовал) и у других европейских народов. Ребята обливали водой девушек, которых они облюбовали, а девушки им должны были дарить пасхальные яйца.
В Западной Украине обычай обливать девушек водой в пасхальный понедельник сохранился до сих пор. Часто можно увидеть, что парни обливают всех прохожих.
Примечательно, что в древности обливались только в селах, среди горожан этой традиции не придерживались. К тому же обливать можно только до обеда, а вторая половина понедельника должна быть посвящена культурной программе.
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Сегодня «поливальный понедельник»: что известно об этой традиции
По традиции на второй день после Пасхи в Украине отмечают "поливальный" или "волочильный" понедельник. Понедельничные обряды делятся на два отдельных действа: посещение знакомых ("нести пирог"), что и дало название "волочильного понедельника", и обливание водой - "поливальный понедельник".
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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