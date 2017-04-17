Подробности «осовременивания»: пенсии повысят с учетом средней зарплаты, а коэффициент страхового стажа сократят

В этом году правительство анонсирует повышение пенсий на 10,1% (в мае и декабре), и масштабное "осовременивание".



Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Учитывая, что средняя зарплата растет с каждым годом, пенсии необходимо тоже повышать. Последний раз такое "осовременивание" происходило в 2012-м году. За это время средняя зарплата в Украине выросла в два раза, в результате миллионы украинцев на "заслуженном отдыхе" имеют расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума.



Сейчас большинство украинских пенсионеров получают меньше 1500 гривен, при этом минимальная пенсия на данный момент – 1247. Как же разбогатеют украинцы на пенсии в 2017-м, выясняло "Сегодня".



Как рассчитывается пенсия:



П = Зп * КЗ * Кс



П – размер пенсии,

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию)

Кз- коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране)

Кс – коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год умножается на 1,35)



По данным Минсоцполитики, часть пенсий рассчитаны с учетом средней зарплаты 1917,91 гривен. К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1917,91 * 1 * 0,47 = 901,4 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1247 гривен, еще 345,6 гривни доплачивают из Пенсионного фонда.



Еще в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева анонсировал грядущее "осовременивание" пенсий с учетом нового показателя средней зарплаты. Как сообщил источник в рабочей группе министерства по подготовке "осовременивания", пенсии повысят с учетом средней зарплаты 3764 гривен. При этом коэффициент страхового стажа сократят с 1,35 до 1.



После "осовременивания" эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.



Всего Минсоцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев (всего в стране 11,9 миллиона пенсионеров). Часть пенсионеров после "осовременивания" будут получать в два раза больше. Так, больше, чем на 1000 гривен разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен – 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.



Деньги на перерасчет пенсий планируют получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда. Скорее всего, его проведут во второй половине этого года. Но повышение могут ощутить не все.



"Понятно, что при осовременивании не все получат повышение, потому что иногда за счет разных доплат пенсия получается больше, чем будет при осовременивании. Такое тоже есть", – рассказал зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шабмир.



На данный момент 10 работающих содержат больше 11 пенсионеров. Связано это с тем, что, по оценкам ПФ, 25% украинцев работают неофициально. По подсчетам Института демографии, в 2050-м в Украине соотношение работающих к пенсионерам будет 10 к 15.