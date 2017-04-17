Папа римский Франциск в пасхальном послании благославил Украину

В воскресенье, 16 апреля, Папа Римский Франциск произнес пасхальное послание под названием Urbi et Orbi, в котором попросил Господа дать главам всех стран отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием. Свою речь он завершил благословением в адрес Украины и пожеланием ей мира. Об этом сообщает "Радио Ватикана".



"Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор угнетенной кровавым конфликтом, обрести согласие и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, кто страдает от его последствий", - заявил Папа Франциск.



В этой речи понтифик также поздравил верующих с Пасхой и пожелал мира всему Ближнему Востоку, в частности “облегчения и отрады” населению Сирии, а также вспомнил о христианах Судана, Сомали и Демократической Республики Конго.



"Пусть же среди сложных и порой драматических судеб народов Воскресший Господь направит шаги тех, кто ищет справедливости и мира, и даст руководителям народов отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием", - также подчеркнул Папа Франциск.