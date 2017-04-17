vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1637 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
17-04-2017, 12:12
Просмотров: 312
Комментариев: 0

Папа римский Франциск в пасхальном послании благославил Украину

В воскресенье, 16 апреля, Папа Римский Франциск произнес пасхальное послание под названием Urbi et Orbi, в котором попросил Господа дать главам всех стран отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием. Свою речь он завершил благословением в адрес Украины и пожеланием ей мира. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

"Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор угнетенной кровавым конфликтом, обрести согласие и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, кто страдает от его последствий", - заявил Папа Франциск.

В этой речи понтифик также поздравил верующих с Пасхой и пожелал мира всему Ближнему Востоку, в частности “облегчения и отрады” населению Сирии, а также вспомнил о христианах Судана, Сомали и Демократической Республики Конго.

"Пусть же среди сложных и порой драматических судеб народов Воскресший Господь направит шаги тех, кто ищет справедливости и мира, и даст руководителям народов отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием", - также подчеркнул Папа Франциск.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Сегодня «поливальный понедельник»: что известно об этой традиции

Традиция связана с весенним очищением водой

Пасха: традиции и обычаи празднования

Великий день Светлого Христова Воскресения


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»