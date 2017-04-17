Погода на неделю: штормовое предупреждение, дожди, снег и заморозки

В Украине объявили штормовое предупреждение: по прогнозам синоптиков, на территори страны возможен дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки и порывы ветра. Об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра.



"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла", - говорится в сообщении.



По данным синоптиков, в южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.



Более детально, то ночью 18 апреля ожидается до -1 градуса в центре и на западе страны, днем воздух прогреется до 7 градусов и до 12 тепла в некоторых западных областях. На востоке страны будет немного теплее: днем 12...14 тепла, ночью 5...7 градусов выше нуля. В центральных областях 3...6 тепла днем, и приблизительно такая же температура будет ночью



В среду, 19 апреля, по всей стране от 3 до 7 тепла днем и 1...-1 градус ночью. Теплее всего будет на Закарпатье и на юге страны - днем 7...9 тепла, ночью - заморозки. Почти по всей территории страны ожидаются дожди.



20 апреля похолодает еще сильнее. По данным Гидрометцентра, по всей стране ожидаются дожди, периодически с мокрым снегом. Ночная температура снизится до 3 градусов мороза, дневная поднимется максимум до 8 тепла.



Такая же погода сохранится и в пятницу. Ночью до 3 градусов мороза, днем до 7 градусов тепла. На западе преимущественно без осадков, на остальной территории страны - дожди со снегом.



В Мариуполе почти всю неделю будет облачно и дождливо, температура воздуха не опустится ниже нуля.