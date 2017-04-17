В Мариуполе «Доступные лекарства» в наличии: уже выписано более тысячи рецептов

В Мариуполе заработала государственная программа «Доступные лекарства», на ее реализацию выделено около 16 млн грн.



За первые дни врачи выдали 1,5 тысячи рецептов на лекарства. Получают такие медикаменты граждане с тремя видами заболеваний: сахарный диабет второго типа, бронхиальная астма и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения Мариупольского городского совета Сергей Данилков.



Какого качества выбирать лекарства, пациенты решают сами. В госреестре 157 наименований препаратов от украинских и зарубежных производителей. 23 из них выдаются бесплатно. За дорогие медикаменты придется доплатить от 10 до 30% от стоимости товара.



Аптеки, которые выдают доступные лекарства, обозначены специальными табличками. В городе к реализации программы присоединилось 6 аптечных сетей, а это – 43 аптеки.



Выдадут лекарства только при наличии специального рецепта с красной печатью. По словам врачей, она отличается от обычного рецепта тем, что на ней написано "Вартість підлягає відшкодуванню". Аптеки стараются поддерживать нужный ассортимент, чтобы иметь как минимум 2 наименования лекарственных препаратов: отечественного и зарубежного производства.



Не обходится и без некоторых трудностей. В частности, встречается несоответствие цен. Проблемы решаются.