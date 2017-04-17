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Рубрика: Новости Мариуполя
17-04-2017, 14:12
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В Мариуполе спецназовцы освободили заложников в «захваченном» поезде

В вагоне вооруженные преступники, взяты в заложники пассажиры и полицейские - по такой легенде рота особого назначения ГУНП в Донецкой области провела тактические учения. Они прошли на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе полиции.

Внутри вагона группа молодых людей удерживала правоохранителей и часть пассажиров. Каждый из них мог быть мишенью в случае, если требования злоумышленников не будут выполнены. На место происшествия прибыл спецназ. Личный состав разбился на несколько штурмовых групп и занял позиции для атаки. Освобождение происходило по двум направлениям: одна группа попала внутрь через дверь, одновременно вторая - разбила два окна вагона. Через мгновение по одному уже выходили обезвреженные нападающие. Жертв среди заложников нет.

За ходом спецоперации следил лично заместитель главы Нацполиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он отметил успешность ее проведения, но добавил, что это лишь часть всей работы: "Мы сегодня видели силовую фазу, но этому должна предшествовать работа всех служб. Патрульная полиция должна перекрыть дороги, ведущие именно к месту событий, сюда должны быть вызваны врачи и представители ГСЧС".

Он поставил исполняющему обязанности командира роты спецназначения ГУНП в Донецкой области Юрию Костенко задачу разработать план с учетом выявленных недостатков и провести масштабные учения с привлечением других служб и ведомств.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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