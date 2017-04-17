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Рубрика: Новости Мариуполя
17-04-2017, 15:04
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В Мариуполе автовладелец подстрелил мужчину, который защищал свою собаку

В Мариуполе хозяин собаки, которую хотел подстрелить агрессивный автовладелец, своим телом прикрыл питомца и получил две пули. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам, 16 апреля мужчина вышел с собакой на прогулку возле дома. Пес справил нужду на колесо автомобиля, на что владелец машины вытащил травматическое оружие и прицелился в животное.

Хозяин собаки защитил ее своим телом. В результате - получил ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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