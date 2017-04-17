С сентября Министерство образования намерено прекратить набирать в интернаты детей, которые не являются сиротами. Прием будет происходить только при исключительных обстоятельствах. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"С 1 сентября Минобразования намерено прекратить набирать в интернаты детей с родителями без крайней необходимости. Сейчас — 8% сирот, 92% имеют родителей. Что происходит? Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей", - рассказал министр в интервью ZN.UA.
По его словам, число детей в интернатных учреждениях Украины медленно растет: если в 2000 году там содержалось более 99 тысяч детей, то сейчас - 106 тысяч. При этом Рева отметил, что "тогда сирот из них было 40%, а 60% имели родителей".
Рева отметил, что принимая детей в интернат без необходимости, в Украине тем самым провоцируют социальное сиротство. Необходимо изменить механизмы системы. Речь идет о запрете на устройство в интернатные учреждения детей до трех лет по заявлению родителей, кроме случаев, когда необходима паллиативная помощь.
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С 1 сентября интернаты в Украине прекратят прием детей, которые не являются сиротами
С сентября Министерство образования намерено прекратить набирать в интернаты детей, которые не являются сиротами. Прием будет происходить только при исключительных обстоятельствах. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»