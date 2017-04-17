В Мариуполе новый Департамент соцзащиты поможет жителям быстрее получать социальные услуги и оформлять субсидии

Как мы уже писали ранее, в Мариуполе хотят объединить все отделы, занимающиеся социальной политикой, в одну структуру – Департамент соцзащиты населения. Создание нового Департамента поможет упростить получение социальных услуг в городе. Об этом сообщил секретарь городского совета Степан Махсма в эфире телеканала «МТВ».



«Социальная сферы – это услуги, которые пересекаются в тех или иных отделах и управлениях. Чтобы централизовать услугу, ее нужно объединить в один департамент, который будет заниматься социальным сопровождением и детей, и семьи, и социальных слоев населения. До этого у нас все было разрознено: каждый отдел работал по своему видению, не было общей стратегии», - отметил он.



По его словам, в структуру нового Департамента войдут уже существующие - Отдел по гуманитарным вопросам, Служба по делам детей и Отдел по делам семьи. Кроме того, создадут новый Отдел реформирования социальной сферы, который займется стратегическим направлением - управлениями социальной защитой. Он будет работать над созданием фронт-офисов, в результате автоматизированными должны стать учет приема граждан, начисления им субсидий, пособий и других выплат.



В формировании модели работы Департамента, как отметил Степан Махсма, Мариуполь планирует перенять опыт других городов, например, Львова, Винницы.



Вопрос создания Департамента социальной защиты рассмотрят на ближайшей сессии городского совета, которая состоится в среду, 19 апреля.