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Рубрика: Новости Донбасса
17-04-2017, 16:29
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В Донецке горел кинотеатр «Донецк»: в здании обнаружили тело погибшего

В Донецке произошел пожар в здании кинотеатра, расположенного в Калининском районе. Об этом первыми сообщили местные жители в социальных сетях. Речь идет о кино-концертном комплексе «Донецк».

Крыша здания полностью сгорела и осыпалась, рухнули некоторые бетонные перекрытия. Вход в кинотеатр перекрыт, у здания дежурит машина МЧС. В помещении найдено тело, предположительно, мужчины, пишет novosti.dn.ua.

По одной из версий, возгорание могло произойти вследствие разведения костра в здании кинотеатра лицами без определенного места жительства.




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