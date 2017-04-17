В Донецке произошел пожар в здании кинотеатра, расположенного в Калининском районе. Об этом первыми сообщили местные жители в социальных сетях. Речь идет о кино-концертном комплексе «Донецк».
Крыша здания полностью сгорела и осыпалась, рухнули некоторые бетонные перекрытия. Вход в кинотеатр перекрыт, у здания дежурит машина МЧС. В помещении найдено тело, предположительно, мужчины, пишет novosti.dn.ua.
По одной из версий, возгорание могло произойти вследствие разведения костра в здании кинотеатра лицами без определенного места жительства.
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- В Донецке горел кинотеатр «Донецк»: в здании обнаружили тело погибшего
Рубрика: Новости Донбасса
17-04-2017, 16:29
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В Донецке горел кинотеатр «Донецк»: в здании обнаружили тело погибшего
В Донецке произошел пожар в здании кинотеатра, расположенного в Калининском районе. Об этом первыми сообщили местные жители в социальных сетях. Речь идет о кино-концертном комплексе «Донецк».
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»