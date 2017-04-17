Больницам Мариуполя передадут гумпомощь из Бельгии

Больницам Мариуполя передадут гумпомощь медицинского назначения. Груз из Бельгии приняли активисты Мариупольского Союза Молодежи в сотрудничестве с ФРМ.
Помощь предоставила благотворительная организация "Oekraїne-Project Edegem". Это специализированные многофункциональные кровати, ортопедические матрасы, инвалидные коляски и прочее.
"Полученная гуманитарная помощь предназначена для медицинских учреждений города. Уже в ближайшее время мы организуем передачу оборудования специалистам", - рассказали представители Мариупольского Союза Молодежи.