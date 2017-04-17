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Рубрика: Новости Мариуполя
17-04-2017, 16:58
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Больницам Мариуполя передадут гумпомощь из Бельгии

Больницам Мариуполя передадут гумпомощь медицинского назначения. Груз из Бельгии приняли активисты Мариупольского Союза Молодежи в сотрудничестве с ФРМ.

Помощь предоставила благотворительная организация "Oekraїne-Project Edegem". Это специализированные многофункциональные кровати, ортопедические матрасы, инвалидные коляски и прочее.

"Полученная гуманитарная помощь предназначена для медицинских учреждений города. Уже в ближайшее время мы организуем передачу оборудования специалистам", - рассказали представители Мариупольского Союза Молодежи.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»