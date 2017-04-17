В ДНР национализировали 80 рынков, в планах - еще 150

Отчет о работе Временной комиссии по вопросу передачи рынков, действующих на территории ДНР в государственную собственность, был зачитан на заседании так называемого Народного совета ДНР.



Так, по данным комиссии, уже национализировали 80 рынков, еще 150 - планируют передать в госсобственность в ближайшем будущем, пишут издания ДНР.



Напомним, ранее в Л/ДНР сообщили о введение так называемого «внешнего управления» на украинских предприятиях, которые функционируют на неподконтрольной территории Донбасса. Также в начале апреля в ДНР ввели закон, согласно которому все рынки переходят в «госсобственность».