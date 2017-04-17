"> " />
vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1978 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
17-04-2017, 17:27
Просмотров: 316
Комментариев: 0

В ДНР национализировали 80 рынков, в планах - еще 150

Отчет о работе Временной комиссии по вопросу передачи рынков, действующих на территории ДНР в государственную собственность, был зачитан на заседании так называемого Народного совета ДНР.

Так, по данным комиссии, уже национализировали 80 рынков, еще 150 - планируют передать в госсобственность в ближайшем будущем, пишут издания ДНР.

Напомним, ранее в Л/ДНР сообщили о введение так называемого «внешнего управления» на украинских предприятиях, которые функционируют на неподконтрольной территории Донбасса. Также в начале апреля в ДНР ввели закон, согласно которому все рынки переходят в «госсобственность».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Донецке горел кинотеатр «Донецк»: в здании обнаружили тело погибшего

По одной из версий, возгорание могло произойти из-за бомжей

Донецкие патриоты поздравили Украину с праздником Светлой Пасхи

Дончане приготовили куличи с национальной символикой и надписью "Донецк - Украина"


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»