Два штрафных - два гола: «Ильичевец» одержал победу на выезде

На днях в матче Первой лиги мариупольский «Ильичевец» на выезде встречался с ФК «Николаев». В нелегком матче наша команда одержала победу со счетом 1-2. Отличилсь Руслан Кисиль и Денис Кожанов, причем оба гола были забиты со штрафных. В конце поединка «Николаев» подсластил горечь поражения мячом престижа: пенальти реализовал Виктор Берко.



Таким образом, «Ильичевец» одержал уже четвертую победу подряд.



"Получилась тяжелейшая игра, тяжелейшая победа. Было очень тяжелое поле. Мы не совсем привыкли к нему... Мы понимали, что нас ждет сложный матч. «Николаев» находится в зоне вылета и поэтому должен цепляться за очки в каждой игре. В принципе, так и получилось. Тем приятнее наша победа. Считаю, что сказался класс наших футболистов. Два штрафных — два гола. Теперь будем готовиться к следующей игре с «Нефтяником»", - прокомментировал матч наставник приазовцев Александр Севидов.