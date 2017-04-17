Опрос населения: жителям Донетчины предлагают поставить оценку работе Павла Жебривского

Комитет избирателей Украины проводит экспертный опрос относительно деятельности председателей областных государственных администраций. Он организован посредством сети Интернет.



Так, каждый житель Донецкой области может оценить деятельность председателя областной госадминистрации Павла Жебривского.



Всего будет 12 вопросов, на которые необходимо поставить оценку от 1 до 10. В частности, жителей просят оценить работу губернатора, приложенные усилия на борьбу с коррупцией, проведение децентрализации, внедрения системы ProZorro. Также можно оценить насколько качественно отремонтированы дороги, какой вклад нашей области в помощь переселенцам и другое.



По этим критериям будет понятен уровень управленческой эффективности представителей власти на местах.



Кроме того, в конце можно оставить свой комментарий.



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