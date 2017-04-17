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  • Через КПВВ «Марьинка» иностранец хотел провезти значительную сумму гривен, долларов и российских рублей

Рубрика: Новости Донбасса
17-04-2017, 18:29
Просмотров: 442
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[Фото]

Через КПВВ «Марьинка» иностранец хотел провезти значительную сумму гривен, долларов и российских рублей

Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» пограничники остановили гражданина Узбекистана, который намеревался переместить через линию разграничения большую сумму денег.

Как рассказали в Госпогранслужбе, при осмотре автомобиля «ВАЗ», на котором иностранец двигался с неподконтрольной территории, в салоне авто обнаружены почти 104 тысячи гривен, около 5 тысяч долларов США и 24 тысячи рублей РФ.

Нарушителя и выявленную сумму денег передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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