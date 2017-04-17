Украина пересмотрит действующие антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония из Российской Федерации, которые были применены еще в мае 2008 года. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.
Решение принимают из-за остановки производства и отгрузки азотных удобрений украинскими предприятиями. Сейчас производители несут потери.
Кроме того, принято решение о применении антидемпинговых мер относительно импорта в Украину кругов шлифовальных на керамической связке происхождением из РФ. Речь идет о мероприятиях сроком на пять лет в размере:
- для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), расположенный в городе Волжский Волгоградской области – 6,54 %;
- для других экспортеров и в целом для Российской Федерации – 33,83 %.
"Применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и возобновлению рабочих мест, восстановлению прибылей", - сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Кроме того, комиссия приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из Российской Федерации. Специалисты намерены получить доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними.
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Украина ужесточает ограничения в отношении товаров из России
Украина пересмотрит действующие антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония из Российской Федерации, которые были применены еще в мае 2008 года. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»