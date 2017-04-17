Захарченко заложил суперинтенсивный яблоневый сад в Тельмановском районе

Александр Захарченко сегодня заложил суперинтенсивный яблоневый сад в рамках проекта по созданию крупнейшего садоводческого комплекса в ДНР. Мероприятие прошло в селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района.

В высадке сада также приняли участие местные жители и студенты биологического факультета Донецкого национального университета. Было высажено 10 тысяч саженцев на участке земли площадью 3 га из запланированных 35 тысяч саженцев на 10 га, пишет ДАН.

«Это – суперинтенсивные яблони, что значит – максимально быстрый рост и максимальный урожай. Деревья, которые мы посадили сегодня, начнут плодоносить уже в следующем году. Через три года они будут давать высокие урожаи. Подобных садов в ДНР еще не было», – сказал Захарченко.



Здесь будут выращивать пять сортов яблок: Фуджи, Гала, Семеренко, Либерти и Ред Чиф. Планируется, что сад будет давать около пяти тысяч тонн яблок в год.

По словам Захарченко, первоочередная задача - обеспечить фруктами жителей. Обещают, что яблоки будут по доступным ценам. Потом рассморят поставки на экспорт.