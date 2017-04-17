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Рубрика: Новости Донбасса
17-04-2017, 19:58
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[Фото]

Обстрелами в старой части Авдеевки повреждены 8 жилых домов

Под минометным огнем снова оказалась старая часть Авдеевки. На данный момент в полицию с сообщениями о повреждении домов обратились жители улицы Тургенева. Пострадавших нет, сообщили в полиции.

Обстрел произошел около 18:00. В результате дом 67 по улице Тургенева полностью разрушен, а 65 - частично, и еще 6 частных домовладений значительно повреждены: осколками посечены окна, крыши.

Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции находится в пострадавшем районе, оказывает помощь мирным жителям и документирует последствия обстрела.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»