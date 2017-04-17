Уже скоро появится настольная игра по истории Мариуполя

Инициативная группа из студентов-историков создает настольну игру по истории Мариуполя. Это социальный проект, который реализуется на грант от Мариупольского союза молодежи при технической и финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Выход игры запланирован на конец мая текущего года.



Игра будет состоять из трех комплектов, в каждом из которых будет примерно по 80 карточек, напоминающие по размеру игральные карты. С одной стороны карточки будет написано некое важное событие из истории города, с другой - его дата. Задача игроков состоит в том, чтобы расположить карточки в хронологическом порядке.

В игре освещены три периода: дореволюционное время, советское и современность. Планируется, что она объединит за "общим столом" подростков, молодежь и людей более старшего поколения.



Настольная игра - это социальный проект. Она будет доступна многим. После презентации игры, ее также планируют подарить МГУ, молодежным центрам, школам-партнерам, Центральной юношеской библиотеке. Каждый желающий сможет абсолютно бесплатно окунуться в историю нашего города.